CPI vai apurar nova falha em sistema de oxigênio no hospital de Campo Bom

quando seis pacientes vieram a óbito A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores de Campo Bom, que apura os fatos ocorridos no Hospital Lauro Réus em 19 de março,após uma possível falha no sistema de distribuição de oxigênio, intimou a direção da casa de saúde para que preste esclarecimentos à CPI no prazo de 24 horas. O motivo seria uma nova falha, que teria ocorrido na segunda-feira (7).

Segundo relatos, a sirene do hospital que alerta para o problema foi acionada. Desta vez, no entanto, nenhum caso grave teria sido reportado. “É importante que tenhamos explicações sobre esse ocorrido, afinal prosseguimos com as apurações e a comunidade precisa, através dos vereadores, destes esclarecimentos”, explicou o vereador Jerri Moraes, presidente da comissão.