Escolas infantis de Canoas retomam as aulas presenciais

As crianças da Educação Infantil de Canoas retomaram as aulas presenciais nesta segunda-feira (7). A taxa de retorno dos alunos, a partir da anuência dos pais, foi de 42%. Todos os professores da rede retornaram imunizados com a primeira dose da vacina, com exceção das gestantes.

A secretária da Educação, Sônia Rosa, esteve visitando uma das escola e observando a movimentação das crianças, os refeitórios e salas de aula. "Este momento foi muito aguardado, tanto pelos professores, quanto pelos alunos. Estamos colocando na prática um plano de contingência em que pensamos em todos os cuidados possíveis. As crianças precisam retornar em segurança", disse a secretária.

É obrigatório o uso de máscara, sendo a proteção de responsabilidade dos pais. Quem chegar sem máscara vai ganhar uma, fornecida pelo município às escolas. A secretaria municipal da Educação fará monitoramento de frequência diário nas escolas para acompanhar o retorno das crianças às unidades escolares.

Além disso, a secretaria municipal da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, vai auxiliar as escolas, com monitoramento de casos e orientações a toda a comunidade. Haverá termômetros na entrada das 40 escolas do município.