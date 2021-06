Novos leitos do hospital de Santa Maria entram em operação

confirmação do governo do Estado já havia sido dada A estrutura hospitalar de Santa Maria ganha reforço a partir desta terça-feira (8). Para atender pacientes com diagnóstico positivo para a Covid-19, mais 20 leitos clínicos estarão à disposição a partir do fim da manhã desta terça tendo apoio da Prefeitura. Aao prefeito Jorge Pozzobom ainda no fim do mês de maio.

Conforme a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS) e a coordenação do Hospital Regional, as adequações estão sendo finalizadas com a efetivação de treinamentos dos protocolos sanitários e a entrega de equipamentos de proteção. "Fomos a Porto Alegre novamente para tratar, de forma direta, dessa questão de leitos. As articulações são fruto de um grande empenho que tem sido feito desde o começo da pandemia e que ficará para abastecer toda a população após enfrentaremos este momento tão difícil", reforça o prefeito Pozzobom.

Dessa forma, o Hospital Regional terá 60 leitos clínicos para pacientes com Covid-19, além dos 38 leitos de UTI Covid. Santa Maria já conta com 20 leitos de UTI Covid e 20 leitos clínicos Covid no Hospital Universitário (HUsm) e 14 leitos clínicos no Hospital Casa de Saúde, totalizando 58 de UTI e 94 clínicos para atendimentos regionais via SUS. "A abertura de novos leitos deverá contribuir para a diminuição das ocupações dos serviços de urgência e emergência, como a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), que está com a taxa de ocupação em 81%", explica o secretário de Saúde, Guilherme Ribas.