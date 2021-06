Creral compra área para construir subestação em Sananduva

A cooperativa Creral irá construir três subestações de energia no interior do Rio Grande do Sul e, na semana passada, representantes assinaram a escritura de compra do terreno para a construção da primeira subestação. A área possui 14,5 mil metros quadrados, está localizada em Sananduva, entre a cidade e a comunidade da Linha Progresso, e conforme Umberto Francisco Toazza, vice-presidente da cooperativa, esse local foi escolhido pois atende a diversos fatores necessários à construção.

"Ao escolhermos a área, precisávamos optar por um local que atendesse os principais requisitos para facilitar a construção a ligação com a linha de transmissão de energia da concessionária, esse terreno é próximo à cidade e dentro de nossa área de atuação, o que facilita a conexão com a rede da Creral", cita. A expectativa é de que a construção comece ainda neste ano e entrar em operação no primeiro semestre de 2022.