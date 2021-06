São Borja atualiza leis que tratam do ordenamento urbano

A Fundatec começou a trabalhar em São Borja para fazer ajustes e atualizações no conjunto de leis que disciplinam o ordenamento urbano. Uma das adequações mais urgentes refere-se ao Plano Diretor da cidade, mas as revisões também abrangerão a Lei de Parcelamento de Solo e o Plano de Mobilidade Urbana. O novo regramento a ser estabelecido contemplará ainda ações de regulação em relação às áreas rurais do município.

O prefeito Eduardo Bonotto explica que devido às defasagens existentes nas leis, às vezes investimentos são retardados ou até inviabilizados. "Notamos desde 2017 diversos pontos na legislação a serem corrigidos. No entanto, como isso demanda de um valor considerável de recursos e dívidas tinham de ser sanadas, agora é que o momento se faz oportuno para os ajustes necessários", ressalta o prefeito.

Técnicos da Fundatec já promoveram uma primeira reunião de trabalho com a equipe da secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos. Com base nas informações iniciais recolhidas, começará agora uma fase de avaliações e diagnósticos, especialmente na área urbana. Esse trabalho também consiste em ouvir a comunidade em relação às suas demandas.

O secretário de Planejamento, João Pedro Daitx, informa que a Fundatec tem prazo contratual de um ano para aprontar levantamentos, ouvir sugestões e produzir os projetos propondo a atualização de regras. Se necessário, esse prazo poderá ser prorrogado, através de ato administrativo. Boa parte das ações será in loco, também consultando a população.

Após a elaboração das propostas, todas as peças terão de ser enviadas para análise e votação pela Câmara de Vereadores. "A nossa expectativa é de que, uma vez redefinidas as regras e que sejam colocadas em prática, teremos agilidade bem maior e com maior segurança jurídica aos empreendimentos", projeta o secretário.