Concessão de estradas pedagiadas será discutida em Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado sediará no dia 16 de junho uma audiência pública referente à concessão de rodovias pedagiadas do Rio Grande do Sul. O encontro acontecerá a partir das 18 horas, no Teatro Elizabeth Rosenfeld. Devido às restrições e cuidados de distanciamento social, a comunidade da região poderá acompanhar a audiência ao vivo pelas redes sociais, por onde podem ser enviados questionamentos.

Em Gramado, o foco será discutir o futuro da RS-235 e da RS-115. Deste modo, a intenção dos parlamentares é pontuar as necessidades mais urgentes e consultar a comunidade sobre as suas demandas. Deverão participar representantes da EGR, do Daer e de entidades representativas da região das Hortênsias. O secretário extraordinário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto, também estará no encontro.