Lojas de Bento Gonçalves têm expectativa alta para o inverno

O impacto provocado pela pandemia no comércio durante o inverno de 2020 deverá ser, em parte, atenuado pelas vendas neste ano. A constatação otimista é apontada por uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves. A entidade ouviu 30 estabelecimentos comerciais de roupas e calçados para questionar sobre a perspectiva de vendas com a chegada das baixas temperaturas. O resultado obtido mostra um cenário promissor: os lojistas bento-gonçalvenses estimam, quase que de forma unânime, aumento no volume de negociações, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

A previsão, apesar de animadora, precisa ser compreendida com cautela. "No inverno de 2020 as vendas foram praticamente nulas. Isso significa que qualquer movimento nos negócios registrado em 2021 será maior, no comparativo com o período anterior, que foi extremamente atípico. Também é importante lembrar que o comércio passou por um ano muito difícil, em função das restrições de funcionamento impostas ao setor. Mesmo que haja aumento nas vendas sazonais, agora, ele será insuficiente para equilibrar os grandes prejuízos amargados pelos lojistas no último ano. A recuperação do comércio ocorrerá, sim, vai demorar para que os estabelecimentos, de forma geral, se restabeleçam e voltem às condições pré-pandemia", explica o presidente Marcos Carbone.

A previsão de temperaturas ainda mais baixas em 2021 também ajuda a animar o comércio. Esse otimismo pode ser comprovado na prática, como é o caso de uma loja de calçados, localizada no quadrilátero central de Bento Gonçalves. A expectativa é de que haja um aumento de 20% nas vendas, tendo como base a mesma estação do ano anterior. "O frio é o principal motivo para essa perspectiva otimista. Percebemos que, com dias mais gelados nesse ano, o movimento já dá sinais de aumento. Por isso, esperamos que a boa expectativa se confirme", comenta a gerente, Daniela Bolson. A loja investe, ainda, em liquidações para tornar os produtos mais atrativos, como promoções que oferecem facilidades no pagamento e descontos acessíveis.