Vale do Rio Pardo aprova medidas contra a Covid-19

Os prefeitos do Vale do Rio Pardo aprovaram, em reunião, 12 medidas para combater o avanço da Covid-19 na região. O plano de ação, que era uma das exigências após o alerta de agravamento da pandemia emitido pelo Estado, já está em vigor.

Conforme os prefeitos, a proposta principal é para ações concretas de políticas públicas que precisam ser implementadas e melhoradas na região. As sugestões de restrições vão desde o escalonamento de funcionários, teletrabalho para setor público e empresas, menor circulação de pessoas, até a limitação na ocupação dos estabelecimentos e do transporte público e coletivo. O Comitê ainda solicitou aos prefeitos uma ação efetiva para combater aglomerações.

Outras medidas incluem uma articulação entre as cidades, com reuniões semanais para acompanhamento dos indicadores, a oferta de atendimento médico ambulatorial e também hospitalar a todos os casos suspeitos e confirmados, conscientização e ampliação da testagem e educação em saúde. Ainda estão no documento, campanhas de comunicação, fiscalização orientativa e punitiva e o monitoramento e avaliação dos resultados.