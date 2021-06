Revitalizada, estátua de Teixeirinha em Passo Fundo recebe máscara

Patrimônio histórico, cultural e um dos principais pontos turísticos de Passo Fundo, a estátua do cantor, compositor e cineasta, Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, instalada no final dos anos 1980 no Centro da cidade, tornou-se, agora, símbolo de conscientização sobre a necessidade do uso da máscara durante a pandemia. Revitalizada pela prefeitura, a obra recebeu reparos para conter o avanço do desgaste e da corrosão na estrutura de sustentação da estátua e, antes de ser entregue à comunidade, também um adereço: uma máscara com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

"Aproveitamos o fato de a imagem ser historicamente reconhecida e identificada com o município para incentivar as práticas de prevenção contra o coronavírus", disse o prefeito, Pedro Almeida. Como homenagem à revitalização, o artista passo-fundense, Carlinhos Tabajara foi convidado para gravar uma música em referência ao tema. A canção, é uma paródia de "Gaúcho de Passo Fundo", eternizada por Teixeirinha

Nos versos da paródia, Tabajara orienta as pessoas a não abandonarem o uso da máscara e reforça que gaúcho consciente é gaúcho que se cuida. "Teixeirinha fez de Passo Fundo uma cidade conhecida com sua arte musical e cinematográfica. Agora, recorremos a ele outra vez, para que as pessoas entendam que, com cuidados, podemos nos proteger do vírus, sim", observou a secretária de Cultura, Miriê Tedesco.

A paródia criada a partir de "Gaúcho de Passo Fundo"

Me perguntaram se eu uso máscara

Está na cara repare meu jeito

Eu sou gaúcho / eu sou consciente

Lavo bem as mãos

A vida eu respeito

Sou Passo Fundo

Sair vivo eu quero

Eu tomo cuidado

E não me aglomero