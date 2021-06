UCS deve inaugurar hospital veterinário em abril de 2022

O Complexo em Saúde Animal do curso Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que já conta boa estrutura para cuidados, terá sua estrutura ampliada visando qualificar a formação acadêmica e profissional dos mais de 700 alunos que estão no local. A previsão é que o ecossistema de ensino e aprendizagem ganhe um Instituto Hospitalar Veterinário a partir de abril de 2022.

Com obras iniciadas, o novo instituto terá área de 3.684 metros quarados, sediado no bloco 46 do Campus-Sede, e comportará atendimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e práticas laboratoriais voltadas aos animais. O espaço abrigará a clínica de pequenos animais com ambientes ampliados, o que acrescerá nas atividades clínicas e cirúrgicas com enfoque principal em cães e gatos. A criação do hospital veterinário potencializará o tratamento de doenças infecciosas, o que demanda áreas específicas e de isolamento e deve propiciar técnicas mais avançadas em uma ala laboratorial, como de zoonoses e o PCR em tempo real, que ainda não é realizado na região

No mesmo bloco, salas de aula centralizarão as turmas da graduação. Os ambientes ainda poderão ser ocupados, por locação, por profissionais independentes na realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos, como o que já é feito nas clínicas e blocos cirúrgicos do curso.

"Haverá maior potencial de expertises em um centro que será dedicado não somente à saúde animal, mas às suas interfaces com a saúde humana como um todo, tratando e prevenindo novas enfermidades na região. Um potencial fantástico para a oferta de soluções e resolução de problemas com o ganho de qualidade a partir da união de ciência, inovação e profissionais altamente capacitados", considera o professor André Felipe Streck, coordenador do curso de Medicina Veterinária.

Para o diretor da área do conhecimento de Ciências da Vida, professor Asdrubal Falavigna, o aprimoramento de estrutura também terá reflexos interdisciplinares, já que o novo Instituto Hospitalar Veterinário passará a integrar o ecossistema de ensino e aprendizagem disponibilizado no campus-sede da UCS, com recursos para fundamentar e impulsionar a formação acadêmica no contato com objetos de estudo e as demandas comunitárias.