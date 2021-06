CPI do Hospital Lauro Réus está próxima do fim em Campo Bom

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores de Campo Bom, que apura os fatos ocorridos no Hospital Lauro Réus em 19 de março, quando seis pacientes vieram a óbito após uma possível falha no sistema de distribuição de oxigênio, está realizando as últimas atividades antes de encaminhar ao plenário o relatório dos trabalhos. Na semana passada, foi realizada a última oitiva do processo. O assistente técnico da empresa Air Liquide, André Luiz Michel, foi ouvido pelos parlamentares.

"Tínhamos algumas questões importantes para esclarecer e, assim como foram todos os outros depoimentos, as contribuições dos esclarecimentos foram fundamentais para o trabalho que estamos realizando", explica o vereador Jerri Moraes, presidente da CPI. Logo após o depoimento, os vereadores se reuniram para definir as próximas etapas que a comissão irá realizar.

Com prazo para ser finalizada em 22 de junho, o parlamentar pretende que o relatório será apresentado dentro do prazo. Segundo ele, faltam alguns detalhes para que o relatório seja apresentado.

De acordo com relatos vindos de funcionários do hospital, houve, de fato uma falha no abastecimento de oxigênio a 26 pacientes que estavam em ventilação mecânica. A CPI tem como um dos objetivos, além de apurar o fato, entender como ocorreu a falha e quem seria o responsável pelo problema.