Subestação que será construída na cidade de Forquetinha deve absorver demanda de cidades do Vale do Taquari

Considerando o crescimento de consumo de energia elétrica dos municípios abastecidos pela subestação de Lajeado, a Certel iniciou a construção de sua quinta subestação rebaixadora, em Vila Storck, na cidade de Forquetinha, na divisa com o território lajeadense. A obra, que deve ser finalizada em dezembro, está situada a 10 quilômetros da subestação de Lajeado e a 20 quilômetros da subestação de Canudos do Vale.

O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, afirmou que a subestação terá grande importância para o futuro. Logo, a Certel tem se antecipado às demandas de seus associados para estar cada vez mais adequada ao crescimento regional. "Numa região desenvolvida como a nossa, a demanda por energia elétrica será cada vez maior. Temos que dar a garantia de, ao ligar uma chave, ter a certeza de que estamos atendendo de acordo com as normas de qualidade, e ainda com uma tarifa 30% menor que a das concessionárias", observa.

O diretor de planejamento, engenharia e regulação, Ernani Aloísio Mallmann, observa que a subestação de Lajeado chegou ao seu limite. Além de potencializar o fornecimento para os municípios mais interioranos, esta melhoria possibilitará a interligação de alimentadores em sistema de anéis, garantindo transferência automática de energia por outra fonte caso alguma seja prejudicada.

A subestação de Forquetinha receberá o transformador repotencializado, com 26 megavolts-ampère (MVA), recentemente retirado e substituído na subestação de Teutônia. "O investimento atenderá o crescimento do consumo na área da Certel, principalmente, considerando-se o alívio de carga que haverá nas subestações de Lajeado, com 24.500 unidades consumidoras, e também na de Canudos do Vale, com 14.500", afirma.