Nova Petrópolis vai receber viveiro de R$ 2,2 milhões em área do interior

Investimento inicial de R$ 2,2 milhões e uma unidade produção de mudas de 3.500 metros quadrados. Este é o projeto que a empresa Viveiros Werle está executando na localidade de Linha Araripe, em Nova Petrópolis. Com matriz no município de Passo do Sobrado, na região de Santa Cruz do Sul, a empresa busca o investimento na serra gaúcha como uma forma de ampliar a produção e expor a marca ao público que transita pela ERS-235.

A unidade de Nova Petrópolis ainda está com obras em andamento, mas a previsão de Luciano Werle, empresário responsável pelo viverio, é começar a produção de mudas em aproximadamente 40 dias. "Não haveria lugar melhor para fazer esse investimento, principalmente pelo potencial de divulgação da marca, o que faremos através de um grande trabalho em paisagismo", afirma o empresário, que estima ter na primavera a primeira produção concluída,

O prefeito Jorge Darlei Wolf disse que está à disposição para auxiliar nas necessidades do empreendimento. Entre os temas que receberão maior atenção estão os contatos junto à Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), para a construção do acesso, e com a RGE para a ligação de energia trifásica. "Nova Petrópolis tem muito a ganhar com esse investimento, ainda mais por se tratar de uma empresa que fez questão de estar presente em nosso município", declara o prefeito.

Um dos destaques no projeto do Viveiros Werle em Linha Araripe é o aproveitamento da água da chuva. Uma cisterna, com capacidade 1.400 metros cúbicos, está sendo construída sob a área que receberá o paisagismo. Conforme o empresário, em um segundo momento poderão ser realizados investimentos voltados ao turismo, bem como ampliações na capacidade produtiva, o que dependerá dos resultados de adaptação das plantas.