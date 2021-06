MP recorre de decreto que previa testagem em massa em Cachoeira do Sul

O Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) em Santa Maria e o Ministério Público (MP) expediram uma recomendação conjunta, em caráter preventivo, endereçada ao prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano. No documento, os órgãos pedem que o prefeito suspenda ou revogue o artigo do mais recente decreto municipal, que obriga a testagem em massa de todos os funcionários de qualquer estabelecimento incluído no rol dos autorizados a funcionar.

A prefeitura expediu, no dia 31/05, um decreto em que define normas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais em geral diante da pandemia de Covid-19. No seu artigo 3º, o documento de cinco páginas determina que proprietários de todas as atividades para as quais está permitido o funcionamento precisariam apresentar, até sexta-feira (4), comprovação da realização de testes de antígeno para detecção de Covid-19 em toda a sua equipe funcional, incluindo aí responsáveis, funcionários, colaboradores - medida que valeria até mesmo para empresas de caráter familiar.