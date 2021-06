Prefeito de Caxias do Sul busca liberação de área estadual

Uma área da antiga Fepagro, em Fazenda Souza, foi a principal pauta da reunião do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, na secretaria Estadual de Agricultura. Desde o ano passado, a prefeitura iniciou um processo solicitando que sete hectares da área sejam cedidos pelo Estado, em comodato, por um período de 120 meses.

Embora a contrapartida do município tenha sido cumprida, a cedência ainda não se concretizou. "Queremos resolver o assunto logo, porque temos o objetivo de realizar o Hortiserra do ano que vem já nessa área. E a preparação no solo demanda tempo", explicou o prefeito. Futuramente, a intenção é realizar outros projetos para a área, como um dia no campo e atividades da Escola Agrícola. A secretária estadual, Silvana Covatti garantiu que agilizará os trâmites que faltam.