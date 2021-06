Venâncio Aires implementa programa para reduzir a burocracia na abertura de novas empresas na cidade

A prefeitura de Venâncio Aires lançou o programa "Venâncio Mais Fácil", iniciativa que busca simplificar a vida dos empreendedores locais. A ideia é desburocratizar o ambiente de negócios para abertura de empresas. Através de um grupo de trabalho que faz a avaliação contínua de leis foi possível reduzir de 23 para apenas oito etapas o fluxograma de abertura de novos locais na cidade.

Coordenador do programa e assessor da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Marcos Daniel Hüttmann, apresentou o trabalho desenvolvido até aqui e ressaltou que a vontade política foi o fator principal para que o programa fosse implantado. "Várias secretarias fazem parte do processo de abertura de empresas e o alinhamento de conceitos e a integração foi fundamental para que o programa acontecesse. Além disso, o diálogo contínuo com a sociedade civil é a maneira de encontrar soluções conjuntas para as dificuldades", destacou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti acrescentou que, de acordo com indicadores, a cidade já figura como uma cidade favorável para abertura de novas empresas. Com o novo programa, não será mais exigido o alvará ou qualquer outro ato público de liberação para início das atividades de baixo risco. A ideia é incentiva alguns segmentos de comércio varejista, atacadista e prestação de serviços, como barbeiro, serviço de táxi, comércio varejistas de vestuário e acessórios, entre outros.

Dentro do programa foram reavaliados processos que otimizam o tempo de abertura de empresas. secretária da Fazenda, Fabiana Keller, explicou que além do trabalho realizado para melhorar os fluxos internos, haverá a integração dos sistemas. "Realizamos várias reuniões técnicas para definir a integração do sistema do município com a JucisRS e RedeSimples, e no futuro próximo, o protocolo de inscrição, a viabilidade de zoneamento e o licenciamento serão automatizados", salienta.