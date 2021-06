Entidades pedem mais ônibus à noite em Caxias do Sul

O Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Caxias do Sul (Sindicomerciários) solicitaram a ampliação dos horários do transporte público coletivo ao prefeito, Adiló Didomenico. O pedido foi feito por meio de uma correspondência oficial assinada pelos presidentes da entidade, e tem como objetivo fornecer o transporte para os trabalhadores que saem no turno da noite.

O pedido é para que sejam tomadas medidas para melhorar o serviço do transporte coletivo, oferecido pela concessionária Visate. Para Caxias do Sul, a solicitação envolve a ampliação dos horários do ônibus, principalmente, na região do Shopping Villaggio Caxias, considerando que o horário de funcionamento do comércio é permitido até às 22 horas, o que permitiria o acesso ao transporte público tanto aos comerciários quanto aos consumidores. A

lém disso, os sindicatos sugerem que a fiscalização no transporte público seja redobrada, considerando que a circulação de pessoas, principalmente, no horário de pico se intensifica, ocasionando aglomeração de pessoas nos ônibus em plena pandemia, colocando em risco a saúde dos usuários. As entidades também solicitam que o poder público fiscalize a Visate para que cumpra as recomendações do governo estadual, com o objetivo de evitar aglomerações. "O enfrentamento da pandemia exige o esforço de todos. Afinal, se o comerciante se dedica para cumprir os protocolos obrigatórios, é preciso que o transporte coletivo siga a mesma lógica", afirma a presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini. Procurada para falar sobre as medidas, a prefeitura de Caxias do Sul não retornou até o fechamento desta edição