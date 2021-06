Panambi vira referência em programa de fomento

Gestores de mais de 20 municípios já visitaram Panambi para conhecer detalhes de um programa, implementado pelo Executivo municipal abrangendo todas as secretarias. A ideia é que o DNA Empreendedor seja capaz de trazer qualificação aos projetos municipais.

As reuniões com representantes de outros municípios acontecem às sextas-feiras à tarde na Sala do Empreendedor. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Ambiental de Panambi, Rafael Jacques de Oliveira, relata que já há agendamentos até julho. "Nosso programa congrega as ações de todas as secretarias voltadas ao desenvolvimento para que sejam unificadas", destaca. A iniciativa vai para 22ª edição e a cada atualização incorpora novas sugestões e iniciativas do executivo, do legislativo e da comunidade. "Sempre há alguma ação que outro município pode adaptar", afirma o secretário.

Diante da repercussão do programa, a ideia agora é criar uma gerência de desenvolvimento regional a fim de fomentar a expansão do programa para outros municípios. "Queremos colaborar para um cenário de desenvolvimento regional", observa. Com a agilização dos processos, a capacitação do atendimento e a estrutura da Sala do Empreendedor, Panambi viu dobrar o número de empresas formalizadas: em 2017 eram 2.600 CNPJs ativos e agora são mais de 5.200.