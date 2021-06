Ponte entre Imbé e Tramandaí terá pista bloqueada por 45 dias

A pista central da ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Tramandaí a Imbé, está bloqueada desde a quinta-feira (3) para a realização de obras. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), as obras de manutenção devem durar 45 dias.

Com a interdição da pista, a passagem de Tramandaí para Imbé terá duas pistas. Em uma das pistas, o trânsito será exclusivo para veículos leves, enquanto a outra, que será aberta no sentido contrário, será para veículos pesados. Já o sentido contrário terá apenas uma pista para os dois tipos de veículos.

O motivo da intervenção são as obras de manutenção na pista central, local específico para a passagem de veículos pesados. Para veículos leves, o acesso de Imbé e Tramandaí será realizado pela travessia da direita, dando acesso à Avenida Fernandes Bastos. A pista ao centro servirá para passagem de veículos pesados que seguem para Tramandaí.

De acordo com o secretário de Segurança, Direitos Humanos e Transporte, Claudiomir da Silva Pedro, os veículos pesados que ingressarão pela ponte em direção a Tramandaí não poderão acessar a avenida Emancipação, havendo um desvio para a avenida Fernandes Bastos. Todo o trecho será sinalizado.

Em paralelo com as obras, Daer e as prefeiturasentre os municípios. O projeto ainda está em fase de estudos.