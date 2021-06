Passagem de ônibus em Lajeado passa a custar R$ 5,00

Entrou em vigor nesta semana um decreto que fixa novo valor para a tarifa única de transporte coletivo urbano de Lajeado. O valor passou para R$ 5,00, sendo que o usuário pagará R$ 4,50 e a prefeitura pagará R$ 0,50 à empresa por cada passagem utilizada a título de subsídio. O reajuste do valor da passagem se dá em razão da queda de demanda do transporte público em decorrência da pandemia do coronavírus e da necessidade de manter os serviços, que hoje são prestados pela empresa Expresso Azul.

Para amenizar os impactos da alta no valor da passagem, que inviabilizaria o transporte público municipal, tanto para os usuários quanto para a concessionária, o município irá conceder um subsídio em cada passagem, durante o prazo de seis meses. Na prática, para o usuário, o valor teve reajuste de R$ 0,60 (ou 15,38%), mas, caso o subsídio seja retirado em novembro, quando encerra o prazo de concessão, o gasto será ainda maior (28,2%).

Considerando uma viagem de ida e uma de volta por dia, em media, o aumento no custo mensal poderia chegar a R$ 55,00. Após a estabilização da pandemia, será feita nova análise buscando avaliar a nova realidade e buscar ajustes para que o sistema seja sustentável sem subsídios e isenções.

A concessão do subsídio veio após o Executivo municipal analisar o cenário atual do transporte público coletivo municipal. Foi constatado que a empresa que gere o serviço na cidade sofreu impactos diretos das restrições de mobilidade, principalmente no número de passageiros. No edital da licitação, por exemplo, estavam previstos 167.571 passageiros por mês. Conforme levantamento feito entre julho de 2020 e março de 2021, foram contabilizados 67.795 passageiros pagantes efetivos por mês, correspondendo a 40% do previsto inicialmente.