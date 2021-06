Quilombolas ganham feira agroecológica em Pelotas

Comunidades quilombolas de Pelotas e região apresentam, pela primeira vez, a sua produção na Feira Agroecológica, realizada no centro da cidade. São 17 famílias dos Quilombos do Algodão, Vó Elvira, Monjolo SLS e Canguçu.

A liderança do Quilombo do Algodão, Nilo Dias, que conta com 10 famílias na Feira, diz que as políticas públicas para fortalecimento da produção e comercialização das comunidades quilombolas é muito importante para o seu desenvolvimento. "A feira é muito importante para valorizar e tornar visível o trabalho destas comunidades, além de trazer renda para os quilombos", afirma Sérgio Dornelles, coordenador de Programas da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural na região.

Na feira, que acontece todos os sábados a partir das 8h, a população vai ter disponível diversos produtos sem agrotóxicos como hortaliças, feijão, batata doce, milho, abóbora, frutas, pães, pinhão e temperos, além de artesanato. "Acreditamos que é possível produzir alimentos a partir de tecnologias de base ecológica", diz o texto de divulgação da Feira. As edições ocorrem todas as semanas.