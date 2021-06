Universidade de Pelotas cria projeto destinado a imigrantes

Devido a demanda crescente de migrantes e refugiados na região, o curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) criou um novo projeto destinado à regularização migratória, documental e estudantil de estrangeiros. Denominada de Clínica de Atendimento Jurídico a Imigrantes e Refugiados (CAJIR), a iniciativa disponibiliza atendimento e orientação jurídica sobre direito migratório. Interessados, devem fazer o primeiro contato pelas redes sociais (@cajirucpel).

Considerada o braço extensionista do Grupo de Estudos em Políticas Migratórias e Direitos Humanos (Gemigra), existente desde 2013 na UCPel, a CAJIR foi criada para garantir a regularização ou atender outras demandas jurídicas de imigrantes. Com a situação regularizada, por exemplo, estrangeiros podem trabalhar formalmente no Brasil e ter acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).