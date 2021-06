Santa Rosa cria lei com incentivos para as construtoras

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, anunciou o início de uma campanha de incentivo à construção civil, através da isenção de impostos e taxas. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que trata desse incentivo, e o texto segue agora para sanção do prefeito.

Essa foi uma solicitação de entidades do município para o incentivo da construção, em especial nesse momento de pandemia. O objetivo, segundo Anderson Mantei é fomentar a construção de edificações novas ou de ampliações. "Queremos fomentar o desenvolvimento, gerar emprego, renda e a construção civil aquecida é fundamental para isso. Estamos desenvolvendo várias ações, como essa, para cada vez mais incentivar o crescimento e o desenvolvimento de Santa Rosa".

A sugestão do projeto é de conceder o incentivo na forma de isenção de impostos, em quee a pessoa física ou jurídica que participar da campanha poderá, mediante preenchimento de todos os requisitos, usufruir dos benefícios da isenção exclusivamente em relação à área predial cadastrada para estes incentivos. Será concedido um desconto de 100% do Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente em relação a parte edificada de imóvel, seja em relação a ampliação ou nova construção, e desconto de 50% da alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV). Além disso, as taxas de execução de obra e da carta de habitação serão isentadas.

A isenção do IPTU incidirá no exercício de 2022 e a isenção do ITIV, observados os requisitos, incidirá exclusivamente sobre a primeira transação da área predial credenciada e concluída durante o período da campanha desde que tenha sido formalizado o protocolo de concessão de incentivo. Os interessados deverão protocolar pedido de concessão da isenção na secretaria de Administração e Fazenda. O protocolo deverá ser formalizado no período compreendido entre o início da vigência da Lei e a data de 31 de dezembro deste ano.