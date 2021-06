Canela aprova lei que viabiliza projeto do novo Laje de Pedra

O prefeito em exercício de Canela, Gilberto Cezar sancionou a lei que aprova o projeto comercial para apart-hotel em regime de projeto especial na área do Hotel Laje de Pedra, que fechou as portas no início do ano.. A assinatura aconteceu na presença de José Ernesto Marino Neto, sócio da LDP Canela Empreendimentos, um dos investidores do hotel.

O Complexo Hoteleiro Laje de Pedra foi adquirido em janeiro instalação de um novo resort , pelo valor de R$ 52 milhões. O novo empreendimento inclui as marcas Laje de Pedra, Hotel Laje de Pedra e HLP, e deverá receber investimento de mais de R$ 500 milhões para sua expansão e revitalização a fim de oferecer um padrão hoteleiro internacional de seis estrelas inédito na região, além de gerar 500 empregos diretos. Além disso, a cidade recentemente também recebeu a notícia da

Uma das principais novidades será o teatro instalado no interior do complexo, que também funcionará como cinema, onde os hóspedes poderão conferir diversas atrações da cultura regional. A capacidade do espaço será de 350 pessoas. O novo Laje da Pedra, após terminada a revitalização e ampliação, deverá contar ainda com 366 apartamentos, e 204 suítes darão lugar aos 250 apartamentos atuais. Os outros 132 apartamentos deverão ser objeto da expansão.

O projeto do novo complexo passa a ser analisado pela secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela com a inclusão da lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Um estudo de viabilidade será ajustado para em seguida se iniciar o estudo de licenciamento ambiental. O secretário da pasta Jackson Müller diz que o empreendimento tem importância histórica para o município e ira contemplar diversas atividades que incluem a sustentabilidade ambiental.

Para a aprovação do projeto, a prefeitura vai exigir dos empresários algumas medidas, como estudos e avaliações ambientais e urbanísticas para as fases de licenciamento do empreendimento, incluindo a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos das normas vigentes. Além disso, a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) deverá ser estruturada e adequada para atender o empreendimento, com adaptação e/ou ampliação do espaço.

Além disso, como contrapartida da ampliação do empreendimento, a empresa deverá disponibilizar o montante de até R$ 2.5 milhões para investimentos em infraestrutura, saneamento, educação ou saúde no município de Canela. A prefeitura ainda vai definir em quais projetos esses valores serão alocados.