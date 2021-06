Hospital de Passo Fundo abre vagas para médicos e farmacêuticos

Novos médicos e farmacêuticos serão contratados para atendimento no Hospital Beneficente Dr. César Santos, em Passo Fundo. As contratações suprirão demandas e qualificarão os serviços prestados à população.

De acordo com o diretor do hospital, Roger Teixeira Borges, o número de médicos que serão contratados preencherá uma jornada de 171 horas mensais. "Garantiremos a prestação de serviços de forma contínua, principalmente, no pronto atendimento adulto. Com as novas contratações, manteremos os plantões sem falhas", pondera.

Além dos médicos, o hospital contratará dois novos farmacêuticos, sendo um bioquímico e outro industrial, com expediente de 40 horas semanais. As contratações visam à reposição de profissionais no setor da farmácia interna, que também funciona durante 24 horas..

As inscrições para os profissionais interessados ficarão abertas até o dia 9 de junho. Os editais podem ser acessados pelo site do hospital (www.hbcs.rs.gov.br). A seleção tanto dos médicos quanto dos farmacêuticos será realizada a partir de análise do currículo e a classificação dos candidatos seguirá a maior formação acadêmica.