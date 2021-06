Restaurante popular de Canoas serve 4,2 mil refeições em maio

Após 30 dias da reabertura, o Restaurante Popular de Canoas já serviu 4.273 refeições para a população carente e moradores de rua. O espaço ficou fechado por dois anos, e reabriu no dia 30 de abril. Duzentas refeições por dia são servidas ao preço de R$ 1,00 para os cadastrados. Já para os moradores de rua com vínculo ao Albergue Municipal, a refeição não tem custos.

O secretário da Cidadania, Paulo Bogado, destacou a importância das refeições para a população carente da cidade e revelou que o valor é simbólico perto do objetivo do local. "Cuidar das pessoas é um dos eixos do governo Jairo Jorge. Estamos trabalhando diariamente para ajudar os que mais precisam. Aqui, as pessoas encontram, além de uma refeição bem preparada, acolhimento, carinho e respeito", afirmou.

O alimento que sobra é enviado para o Albergue Municipal e para o Centro Social Madre Assunta, evitando o desperdício. O Restaurante Popular fica localizado na Avenida Boqueirão, 2751, no bairro Estância Velha. Vale destacar que a população de rua da cidade não paga para almoçar no espaço.