Preço da cesta básica em Canoas varia em quase 50% entre mercados

O Procon Canoas realizou um levantamento dos preços de itens de cestas básicas em nove supermercados do município. A pesquisa constatou uma diferença de até 48,46% no valor total das cestas entre o estabelecimento mais caro e o mais barato, o que chama a atenção para o fato da pesquisa de preço ser fundamental para encontrar valores melhores em produtos.

A ação foi realizada entre os dias 12 e 31 de maio. O levantamento de preços aconteceu em 18 produtos, como arroz branco, feijão preto, farinha de trigo, açúcar refinado, óleo de soja, sal refinado, massa com ovos, café, extrato de tomate, vinagre de álcool, leite integral, e itens de higiene e limpeza, como papel higiênico, esponja de louça, sabão em pó, detergente, creme dental e sabonete.

Para a diretora do Procon, Taís Marques, o resultado da ação mostra a importância do levantamento de preços antes das compras. "Antes de saírem às compras, é importante que o consumidor faça uma pesquisa dos valores dos produtos para ter condições de realizar a melhor escolha. O objetivo do levantamento do Procon é trazer um referencial aos canoenses", explica Taís.