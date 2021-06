Escola infantil é aberta em Santa Cruz do Sul

Foi inaugurada em Santa Cruz do Sul uma das obras mais aguardadas pela comunidade da zona sul do município, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Progresso. O colégio, construído em alvenaria, foi erguido para substituir a antiga Emei Santo Antônio, que funcionava nas proximidades, porém em uma estrutura precária. Agora em um novo endereço, a escola vai ampliar significativamente a capacidade de atendimento para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos.

A área construída é de 1.264,79 metros quadrados e a estrutura dispõe de recepção, sala de direção, sala de professores, sala de multiatividades, banheiros com acessibilidade, três berçários, refeitório, cozinha, sala de amamentação, oito salas de aula e lavandeira. O educandário recebe crianças oriundas do próprio bairro e também do Esmeralda, Vila Nova e Arroio Grande.

Ao abrir as portas neste primeiro dia de aula, a escola começou atender as 91 crianças que estavam matriculadas na antiga escola, divididas em grupos e em semanas alternadas devido à pandemia. Com a publicação de um novo edital para a educação infantil a instituição poderá receber em breve 120 alunos, aumentando consideravelmente a oferta de vagas. Embora o limite máximo seja de 200 alunos, neste momento de pandemia devido às restrições da legislação para contratação de novos profissionais, a prefeitura não vai preencher todas as vagas.

A Emei Progresso foi construída com recursos captados através do Programa Pró-Moradia, do governo federal, no montante de R$ 1.631.451,80, e contrapartida da prefeitura, no valor de R$ 175.185,96. As obras tiveram início em dezembro de 2018 e atrasaram principalmente em razão da pandemia.