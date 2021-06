Caxias do Sul ultrapassa marca de 1.000 óbitos por Covid-19

Com cinco óbitos confirmados nesta terça-feira, a cidade de Caxias do Sul ultrapassou as 1.000 mortes por Covid-19 desde março do ano passado. A cidade chegou a 1.003 óbitos, sendo 545 masculinos entre 20 e 97 anos e 458 femininos entre 28 e 99 anos.

Por conta do número, o prefeito, Adiló Didomenico emitiu um comunicado acerca do momento da pandemia. "Vivemos um momento muito delicado, com crescente número de casos de Covid. Lamentavelmente, com muito pesar, temos que comunicar que passamos da triste marca de mil óbitos, mil caxienses que perdemos na luta contra esse inimigo invisível. Então, que tenhamos o cuidado e a responsabilidade de cuidar de nós e também do próximo, cada um fazendo a sua parte para diminuir a dor e o sofrimento das famílias", lamentou o prefeito.

A prefeitura lançou, recentemente, a campanha "Te Cuida Caxias do Sul", com o foco na prevenção ao contágio. O município orienta que todos os cuidados sejam mantidos e reforçados: usar corretamente a máscara, fazer higiene frequente das mãos, manter o distanciamento social e evitar aglomerações.

A secretaria da Saúde também orienta que todas as pessoas com sintomas de Covid-19 devem procurar atendimento médico e lembra que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dispõem de testes rápidos. Pessoas que apresentarem pelo menos dois dos seguintes sintomas devem procurar uma UBS - febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, secreção nasal, perda de paladar ou olfato e diarreia.

Em idosos observam-se também desmaios, sonolência excessiva, confusão mental e fraqueza. Já em crianças é importante observar constipação nasal e batimento das asas do nariz (alargamento e abertura das narinas durante a respiração). O teste rápido tem eficácia entre o primeiro e 10º dia de sintomas.

Para casos agudos, a UBS São Vicente é a referência para receber os pacientes. Pessoas com quadros agudos também podem procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).