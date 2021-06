Bagé tem terceiro mês seguido com chuvas abaixo do normal

Pela terceira vez consecutiva, o mês encerrou com precipitações abaixo da média em Bagé. A Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou 58,6 milímetros de chuva em maio, enquanto que a média histórica é de 148,5 milímetros.

Desta forma, as barragens da cidade continuam com níveis preocupantes. A Barragem da Sanga Rasa está 5,50 metros abaixo do nível normal. Já a do Piraí está com 1,80 metros negativos. A Emergencial, por sua vez, está cheia. Assim, o Daeb, a fim de garantir o abastecimento à população. Cada setor do município tem água por 12 horas diárias.