Escola estadual em Novo Hamburgo sofre para retomar as aulas

Os deputados estaduais que integram a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa decidiram encaminhar ofício ao governo do Estado, solicitando o início urgente das obras de reparos do Colégio Vila Becker, em Novo Hamburgo. Desde janeiro deste ano, o prédio escolar ficou sem luz devido ao furto de cabos. A edificação sofre também com outros problemas estruturais, falta de pessoal e insegurança constante.

Os problemas da Vila Becker, que, somados, impedem a retomada das aulas presenciais, foram trazidos ao órgão técnico pelo representante da Comunidade Escolar, César Dornelles. Ele contou que, desde setembro do ano passado, a escola sofre com arrombamentos. Conforme ele, somente em janeiro deste ano ocorreram seis arrombamentos em oito dias. Da escola foram furtados ventiladores, pias e torneiras dos laboratórios, bebedouros e fios de alimentação de energia elétrica das salas. Placas com protestos de alunos e funcionários foram penduradas na frente da escola, com pedidos.

Dornelles relatou que a comunidade escolar se reuniu e solicitou a secretaria de Educação reformas estruturais e a secretária de segurança, rondas e reforço na segurança do local. Ele acrescentou que tem informações sobre a abertura de processo para reforma elétrica e substituição dos fios furtados, mas até agora nada do início das obras.

A secretaria de Educação do Rio Grande do Sul afirmou que fez abertura de um processo para a realização da reforma elétrica e substituição dos fios que foram furtados A obra será realizada por meio de dispensa de licitação e terá um orçamento de R$ 87 mil. Agora, o processo encontra-se em fase de empenho de recurso. Assim que ocorrer a liberação, será assinada a ordem de início dos trabalhos.

Em relação à segurança da escola, já foi encaminhada uma solicitação para reforma da casa do PM Residente. O retorno das aulas presenciais ainda não tem prazo para ocorrer.