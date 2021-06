Licitação para obras no aeroporto de São Borja será no dia 10

Na próxima quinta-feira, dia 10, serão recebidas a propostas visando à definição de empresa que vai executar novas obras de melhorias no aeroporto regional João Manoel em São Borja. As propostas serão recebidas às 8h30min pela Comissão de Licitações da secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos. A finalidade é executar obras de reforma da pista asfáltica do terminal aéreo, com apoio de verba federal.

O prefeito Eduardo Bonotto afirmou que o investimento, na ordem de R$ 5 milhões, representa um importante incremento à logística local e da região. "A recuperação no aeroporto também impulsionará todo o desenvolvimento regional, inclusive a fronteira argentina. Cada vez mais estamos encurtando distâncias e em pouco mais de um mês devemos retomar os voos regulares interrompidos pela pandemia", disse.

As obras de reforma e recuperação no aeroporto João Manoel abrangerão todos os 1.600 metros de extensão e 40 metros de largura da pista de pousos e decolagens. O projeto básico inicial foi produzido por equipe da Infraero. Agora a licitação indicará a empresa para elaborar o projeto executivo e, após, as obras. Em etapa posterior, com recursos adicionais, é previsto o cercamento da pista.