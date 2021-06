Prefeitura de Santo Ângelo assina ordem de início para obras no Calçadão do Centro

Foi assinada a ordem de serviço para a obra de saneamento e revitalização da Rua 25 de Julho, conhecida como Calçadão de Santo Ângelo. Essa obra será dividida em dois trechos: o primeiro entre as ruas Marechal Floriano e Marquês do Herval e o segundo da Marquês até a Antunes Ribas. O investimento é superior a R$ 1 milhão, com contratações de empresas pelo município e pela Corsan.

O trabalho vai resolver os problemas causados pelos vazamentos de dejetos cloacais com ligação direta na rede pluvial, além de mudar a estrutura física daquela quadra, com ampliação das vagas de estacionamento e readequação da iluminação pública. O prazo de conclusão é de 90 dias.

Uma empresa de Novo Hamburgo executará a os trabalhos de revitalização térrea do Calçadão, da rede pluvial entre as ruas Antunes Ribas e Marechal Floriano, a repavimentação asfáltica no mesmo trecho e a readequação da iluminação pública. O valor é de R$ 809.161,28. O restante das obras será contratado pela Corsan, o que na soma ultrapassa R$ 1 milhão.

A parte que cabe à empresa contratada será realizada em três etapas, iniciando pela remoção das árvores, o que deve começar ainda nesta semana, retirada da pavimentação, calçadas, árvores e floreiras.

Na segunda etapa será realizada a substituição das redes de água esgoto e, por fim, a construção da nova rede de drenagem pluvial, para melhoria e ampliação da via, mobiliários urbanos e iluminação pública.

O prefeito Jacques Barbosa afirma que a obra atende a vários aspectos do desenvolvimento, econômico, social e de sustentabilidade. "Continuará sendo uma rua diferenciada, com um novo conceito, adaptado aos tempos atuais, e colaborando para o desenvolvimento econômico e social e também para a sustentabilidade, pois com a correção das ligações da rede de esgoto, os dejetos deixarão de ser jogados no Rio Itaquarinchim", afirmou.