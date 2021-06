Silos e armazéns do porto de Estrela têm nova gerência

A prefeitura de Estrela confirmou o nome da empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários como a nova operadora dos silos e armazéns do porto de Estrela. A empresa privada da área de suprimentos agropecuários - nutrição animal - assumirá as operações no espaço que, desde 1978, era utilizado pela Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa).

A nova operadora foi escolhida através de edital público destinado à terceirização do serviço de logística e operação nos silos da companhia. Fundada em 2009 em Lajeado, hoje a empresa conta com 105 colaboradores, com previsão adicional e inicial de mais 15 para a operação em Estrela. O contrato de cessão onerosa inicial é de seis meses.

O prefeito Elmar Schneider, em sua manifestação, falou sobre a estruturação do porto, que passou a ser gerenciado por Estrela . "Estamos em um lugar privilegiado, dotado de grande e variada potencialidade. Inclusive o agronegócio, que há de manter forte o nosso Brasil. Por isso quero agradecer a quem confia em Estrela, e dizer a todos os estrelenses, que continuem a acreditar e confiar na nossa terra, mas claro, sempre olhando para frente, para novos caminhos", pediu.

Já de acordo com o diretor da Nutritec, Evâneo Ziger, o ato de firmamento da parceria traz novas possibilidades de negócio. "Temos a certeza de que estamos no caminho certo, e este nos traz a Estrela", disse, ao revelar também o investimento para a construção da unidade no Distrito Industrial de Estrela, em uma área 10 mil metros quadrados, ao custo de R$ 10 milhões. "Tudo com recursos próprios", emendou, ao citar a confiança da direção nos projetos estrelenses de desenvolvimento.