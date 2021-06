Parobé conclui vacinação de professores e prepara novo grupo

O município de Parobé foi o primeiro município do Vale do Paranhana a encerrar a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 de trabalhadores da área da Educação. A secretaria de Saúde encerrou a aplicação da primeira dose do imunizante em mais de 700 trabalhadores entre professores e profissionais da área da educação.

O prefeito de Parobé Diego Picucha afirma que foi disponibilizada a todos os trabalhadores ativos da educação no município, do ensino básico ao superior, de escolas públicas e privadas, além de escolas profissionalizantes, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Entre eles professores, merendeiras, vigias, todos que fazem parte do ambiente escolar. "Desde o início da vacinação defendemos e lutamos para imunizar nossos profissionais da área escolar. Graças ao nosso planejamento, pudemos nos organizar e realizar a imunização", afirma.