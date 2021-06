Butiá abre espaço para moradores em situação de rua

A prefeitura de Butiá realizou uma reunião simbólica em alusão a inauguração da Casa de Passagem Diná Moura Soares. O local será destinado à população adulta que se encontra em situação de rua, que terá a possibilidade de pernoitar, com a garantia de duas refeições diárias.

O município vai realizar a busca por estes moradores, com o objetivo de informar sobre os serviços do espaço. Além da Casa de Passagem, Butiá disponibiliza outras ações na política da assistência social, com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Centro Acolher, Residencial Terapêutico, bem como, ações da própria Secretaria e projetos desenvolvidos por demais órgãos da administração pública.

O prefeito Daniel Almeida esteve presente no ato e externou a honra de poder prestar a homenagem a Diná: "É um prazer podermos destacar a nossa querida Diná, que durante sua passagem sempre fez um excelente trabalho, carregado de muito carinho e cuidado com quem mais precisa", comentou.

A secretária de Assistência Social, Tanira Marques, ressaltou a importância do local disponibilizar não apenas como um espaço para pernoitar e ter refeições, mas também de assistência e cuidado com a saúde pessoal e mental dos atendidos. "Nós vamos oferecer esse acolhimento, com o abrigo temporário, mas também estaremos com um plano de atendimento, fazendo um esforço também para resgatar a autoestima e dignidade, sempre com o grande objetivo de reinserção ao mercado de trabalho e convívio social", concluiu Tanira.