Pedágio entre Três Coroas e Gramado recebe pista de cobrança automática

Usuários que passarem pelo pedágio da ERS-115, em Três Coroas, poderão pagar a tarifa de forma mais ágil. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) habilitou o sistema de cobrança automática em uma pista exclusiva, nos dois sentidos da rodovia, tanto para quem vai ou volta de Gramado.

A tecnologia utiliza um chip, instalado no veículo, que é detectado por sensores na chegada à cabine. Com isso, o pagamento é feito automaticamente pelo cartão de crédito ou via débito em conta - de acordo com o serviço contratado pelo usuário. Os planos de cobrança automática de pedágio devem ser contratados diretamente com as empresas que fornecem o serviço.

"O uso dessa tecnologia em outras praças de pedágio tem se mostrado eficiente, pois evita filas e desobriga o motorista de parar na cabine para seguir viagem", informa o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen. "Por se tratar de uma rodovia importante, que liga o Vale do Sinos à região das Hortênsias, é imprescindível que adotemos medidas para agilizar o tráfego e proporcionar conforto a quem transita pela ERS-115", acrescenta.