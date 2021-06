Prefeito de Canoas pede por obras de acesso na Rodovia do Parque

A necessidade de complementação na obra da BR-448, a Rodovia do Parque, foi tratada em uma reunião virtual entre o prefeito Jairo Jorge e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A estrada melhorou o trânsito na BR-116. O ministro pretende incluir a complementação da obra da rodovia em um programa de Modernização de Rodovias Concedidas.

Jairo Jorge relatou ao ministro que a obra, inaugurada em dezembro de 2013, tinha um acesso sendo realizado para o primeiro bairro de Canoas (passando a Arena do Grêmio e o Rio Gravataí). O problema, de acordo com o prefeito, é que os motoristas que vêm no sentido Porto Alegre-Canoas não têm possibilidade de descida para a região. Eles precisam seguir quilômetros até Mato Grande. "Na época, o DNIT entendeu que deveria ser feito outro projeto, pois o ângulo da estrada não ficou correto. Apesar do Departamento ter feito um novo projeto, mais seguro, ficou só no papel", destacou o prefeito.

Outro problema é que na principal entrada da cidade, uma parte da estrada, de 200 metros, estava fora da área de influência do projeto. Quem realizou todo o processo de desapropriação foi a prefeitura de Canoas, que criou um acesso provisório para a rodovia.

De acordo com o prefeito, são duas as pendências. A mais grave é que a região, onde moram 40 mil pessoas, ficou sem acesso a essa localidade, próxima aos bairro Rio Branco e Fátima, importantes para Canoas. Quem vem de Porto Alegre precisa entrar na BR-116, e isso direciona mais carros no trânsito desta rodovia, sem necessidade. Em resposta ao pedido, o ministro respondeu qual seria a solução mais rápida para sua concretização.

A prefeitura de Canoas pretende lançar, nos próximos dias, a licitação para execução do trecho 7 da Perimetral Oeste, que vai ligar os bairros Mathias Velho na avenida Curitiba até a rua Hermes da Fonseca, no bairro Rio Branco. Cerca de R$ 29 milhões serão investidos nessa extensão de 2,3 quilômetros. A Perimetral funcionará como uma via paralela entre a BR-448 e a BR-116.