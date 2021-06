Santa Cruz do Sul quer vacinar todos os professores até a quarta-feira

A prefeitura de Santa Cruz do Sul irá agilizar a vacinação dos professores e trabalhadores da Educação a nesta semana. A intenção do governo é imunizar todos os níveis de ensino até a quarta-feira (2).

"Vamos agilizar a vacinação dos professores e trabalhadores da Educação pois queremos escolas funcionando com segurança para todos. É uma bandeira que defendo desde fevereiro e fico muito contente que conseguiremos colocar em prática definitivamente agora", afirmou a prefeita.

A retomada da vacinação destes profissionais começou nesta segunda-feira de forma escalonada, seguindo um calendário que foi estabelecido nesta sexta. Pela manhã, foram vacinados 450 trabalhadores da Educação Infantil das redes municipal e particular, incluindo cozinheiras, serventes, entre outros. Professores, monitores, atendentes e estagiários dessas séries iniciais já haviam recebido a primeira dose no dia 13 de maio.

À tarde foi a vez de 701 professores e trabalhadores do Ensino Fundamental, 1º ao 9º ano, das escolas municipais. Na terça e quarta-feira, a secretaria de Saúde planeja imunizar os professores e trabalhadores dos ensinos Fundamental e Médio das escolas estaduais e particulares, além das universidades.

A vacinação será realizada no Parque da Oktoberfest, no pavilhão 2 pelo sistema drive-thru, sem sair do carro, e no Pavilhão Central para pedestres. Além de documento com foto, é fundamental comprovar o vínculo empregatício com a instituição de ensino levando cópia, que ficará retida, Carteira de Trabalho, contracheque ou folha de pagamento, contrato ou declaração assinada pelo diretor.