CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 01/06/2021. Alterada em 01/06 às 03h00min UTI Covid do hospital de São Leopoldo não tem leitos disponíveis

Nesta segunda-feira (31), a UTI da Área Covid do Hospital Centenário, de São Leopoldo atingiu sua capacidade máxima com todos os 22 leitos ocupados. A média de ocupação na unidade de tratamento intensivo oscilou nos últimos dias entre 85 e 90%. Cerca de 20 dias atrás, o percentual era de 75%, o que denota um novo aumento na demanda pelos leitos de alta complexidade no município.

O aumento do número de internações é preocupante pois a falta de medicamentos para o kit intubação é recorrente. A gravidade do quadro clínico dos pacientes também nos deixa em alerta e o foco máximo é na recuperação. Enquanto não houver vacina suficiente para imunizar a população e os protocolos não forem seguidos rigorosamente não conseguiremos mudar esse cenário'', destaca a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva.

Do total de pacientes internados na UTI, 15 estão em ventilação mecânica. As idades dos pacientes variam de 28 a 79 anos. Dos 22 pacientes, 13 são mulheres. Já nos 38 leitos de enfermaria da Área Covid estão internados 31 pacientes, cerca de 80% da ocupação.