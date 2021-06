Câmara de Vereadores de Taquara devolve R$ 210 mil à prefeitura

A Câmara de Vereadores de Taquara formalizou, nesta segunda-feira (31), a devolução de R$ 210 mil de seu orçamento para a prefeitura utilizar no custeio com a saúde, como contratações médicas e repasse para o Hospital Bom Jesus. Ao todo, desde o início do ano, foram devolvidos do Legislativo para o Executivo R$ 1 milhão, que foi aplicado na prestação de serviços à comunidade e compras necessárias, entre elas a de uma retroescavadeira para a secretaria de Obras.

O apoio da Câmara de Vereadores é destacado pela prefeita Sirlei Silveira como essencial para o bom trabalho em prol do município. "Temos recebido adesão dos vereadores, conscientes de que a comunidade deseja a união entre os poderes para atender Taquara de forma eficiente", ressaltou. Em janeiro, o Legislativo devolveu R$ 150 mil; em fevereiro, foram R$ 160 mil; em março, outros R$ 150 mil; em abril, R$ 330 mil; agora em maio, R$ 210 mil.