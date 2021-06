Lei vai regulamentar uso de espaços públicos em Caxias do Sul

O projeto "Se Essa Rua Fosse Minha", lançado em novembro do ano passado em Caxias do Sul, em parceria com a Câmara de Vereadores, Viva Cidade e Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria - Região Uva e Vinho (SEGH), vai abrir portas para que outras áreas da cidade possam ampliar o uso do espaço externo dos estabelecimentos. O projeto piloto foi realizado na avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, e consistiu no uso de vagas de estacionamento na frente dos estabelecimentos para colocação de mesas e cadeiras.

A secretária de Governo, Grégora Fortuna dos Passos, explica que, agora, a ideia é que as áreas ocupadas possam ser permanentes e as estruturas fixas, além da implantação ser ampliada para outras áreas da cidade. Também será incentivada a ocupação de espaços públicos - calçadas e ruas - como áreas de convívio. "O projeto tinha um viés experimental e era realizado aos finais de semana. Nosso entendimento agora é que seja ampliado e a regulamentação sobre o tema deverá estar em uma única legislação, em projeto a ser enviado e debatido junto à Câmara de Vereadores", explica.