SAÚDE Notícia da edição impressa de 01/06/2021. Alterada em 01/06 às 03h00min Setor de diálise do hospital de Nova Prata opera no limite da capacidade

Um dos serviços do Hospital São João Batista, de Nova Prata, chegou ao limite de atendimentos. O setor de diálise, que atende a 15 municípios da região nordeste do Estado, está esgotado, segundo a gerência da instituição.

O administrador do hospital, Marcos Santori, explica que são 17 máquinas, porém uma é exclusiva para atendimento de pacientes com hepatite B e uma fica reservada para eventuais problemas técnicos nas demais. Atualmente são atendidas 56 pessoas em dois turnos. Além da dificuldade representada pela quantidade de equipamentos, há a falta de recursos humanos o que provocou o envio de um comunicado à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata. "Comunicamos a situação à secretaria de Saúde de Nova Prata que deverá repassar a informação aos demais municípios e à 5ª Coordenadoria Regional de Saúde com o objetivo de que seja viabilizado o atendimento a futuros pacientes que precisam de diálise" informa Santori.

O médico nefrologista e responsável pelo setor, Charles Wurzel, alerta que a Covid-19 fez o número de atendimentos aumentar. "Vários pacientes com a doença precisam de diálise quando estão internados à espera de vagas em UTI. Também diminuíram o número de transplantes renais na pandemia, além da chegada de novos casos que não haviam procura do auxílio médico especializado desde março do ano passado. Nesta semana, iniciamos o atendimento a mais cinco pacientes com insuficiência renal crônica e isso significa que o tratamento será contínuo", explica.

Uma das alternativas para atender à demanda de serviço de diálise é criar mais um turno. Porém, há carência de profissionais técnicos e recursos financeiros disponíveis. A ideia, a partir do alerta enviado pelo hospital, é que uma solução conjunta seja construída para resolver o problema.