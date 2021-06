EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 01/06/2021. Alterada em 01/06 às 03h00min Com a parceria de instituições de ensino, Santa Clara do Sul dará subsídio para a realização de cursos

A prefeitura de Santa Clara do Sul lançou o programa "Educação para Todos". A iniciativa é constituída por três eixos: escolarização, capacitação profissional e desenvolvimento humano. O município subsidiará de 50% a 100% dos cursos, além do material de apoio e dos recursos humanos necessários para as aulas, bem como local com estrutura e equipamentos.

Por meio do programa, a comunidade receberá ajuda para qualificação em diferentes frentes. A expectativa é que o "Educação para Todos" sirva como suporte para que a população de Santa Clara do Sul tenha oportunidades de crescer e desenvolver-se economicamente.

Os cursos oferecidos na primeira etapa do programa são resultado de uma pesquisa realizada com a comunidade local, que pôde indicar quais são as áreas de interesse. A partir de um planejamento semestral, novos cursos serão ministrados no futuro, dialogando com as necessidades da população de Santa Clara do Sul. Os cursos são destinados a estudantes de Ensino Fundamental e médio, assim como universitários; empresários, microempresários, funcionários e colaboradores locais, além de pessoas desempregadas ou mesmo fora do mercado de trabalho em busca de opções de renda e de inclusão

A iniciativa é composta por algumas instituições de ensino, como a Univates, Faculdade LaSalle, Fênix Vestibulares, Instituto Mix, Sesi, Senac e a Cooperativa Sicredi. As aulas iniciam no segundo semestre de 2021.