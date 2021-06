Pelotas voltará a ter medidas mais restritivas a partir da quarta-feira

Entre março e abril, a cidade teve, nos fins de semana, medidas semelhantes A prefeitura de Pelotas publicou um decreto em que determina restrições de horários e fechamento de atividades econômicas. A norma tem como base o Plano de Ação Regional para enfrentamento à pandemia do coronavírus, elaborado pela Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul).

Até esta quarta-feira (2), os estabelecimentos deverão funcionar entre 6h e 22h; a partir deste horário, todos deverão encerrar as atividades, à exceção daqueles essenciais previstos no decreto. Já a partir das 22h de quarta, até às 6h do dia 7 de junho, segunda-feira, todas as atividades deverão permanecer fechadas na cidade, com exceção dos serviços e atividades essenciais previstas no decreto.

A região de Pelotas recebeu um alerta por parte do governo estadual A decisão foi anunciada pela prefeita Paula Mascarenhas. Ela explicou que isso aconteceu em função do agravamento da crise do coronavírus na região., devido ao aumento de casos confirmados, leitos ocupados e internações em UTI. Por isso, foi preciso definir um Plano de Ação, que prevê medidas restritivas para o período de 14 dias. Agora, o documento será enviado ao Estado para aprovação.

"Com esse agravamento, nós entendemos que precisamos agir. É disso que se trata: salvar vidas. Por isso, nós estamos buscando limitar no tempo as restrições maiores, nesses quatro dias [entre os dias 2 e 7], na expectativa de que isso traga resultados", afirmou a gestora.

O fechamento de atividades entre as 22h de quarta (2/6) até as 6h de segunda-feira (7/6) é chamado de Estratégias de Restrição Regional de Atividades. Durante esse período, está proibida a permanência em locais públicos abertos e sem controle de acesso. As praias da Lagoa dos Patos, dessa forma, estarão interditadas. O decreto municipal também estabelece que entre o dia 7 e o próximo dia 13, domingo, a permissão aos locais para funcionar entre 6h e 22h voltará a ser concedida.