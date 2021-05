Caxias do Sul terá unidade da rede Fort Atacadista

O prefeito Adiló Didomenico recebeu a confirmação da diretoria da rede Fort Atacadista de instalação de uma filial em Caxias do Sul, com inauguração programada para março de 2022. Será a primeira unidade da marca no Rio Grande do Sul.

A loja ocupará terreno onde funcionava a Robertshaw, na rua Tronca. A previsão é de que o atacado gerará cerca de 250 novos empregos diretos.

O Grupo Pereira surgiu em 1962, em Itajaí. Atualmente, atua nos ramos de varejo e atacado com as bandeiras Comper, Fort Atacadista e Bate Forte, com 78 lojas espalhadas por seis estados. Caxias do Sul, por ser uma cidade de grande porte, com mais de 500 mil habitantes, foi escolhida como o primeiro passo para a expansão da rede no Rio Grande do Sul. "Queremos fazer um bom trabalho. E tenho certeza que o povo gostará das nossas lojas, principalmente pela forma como atuamos", disse o vice-presidente do grupo, Manuel Inácio Pereira.