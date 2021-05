São Leopoldo adia a volta da aulas presenciais em 10 dias

Após reunião com as secretarias de Saúde e Educação, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou que o retorno às aulas presenciais na rede pública municipal de educação, inicialmente previsto para 1º de junho, será adiado por, pelo menos, mais 10 dias em razão do possível agravamento da pandemia de covid-19. Os dados técnicos que embasaram a decisão foram apresentados em uma live

De acordo com informações da secretaria municipal de Saúde, houve aumento de procura por testagem nos postos de atendimento inicial para Covid-19 desde 14 de maio. Na outra ponta, a taxa de ocupação da UTI Covid no Hospital Centenário está a três dias próxima a 90%, bem como a UTI Geral se mantém em 100%, desde 10 de maio. A taxa de óbitos tem subido desde o dia 16.

O aumento da hospitalização de pessoas entre 20 e 60 anos, que é a população economicamente ativa, também preocupa, assim como a ocupação de leitos de UTI Covid na região, que se encontra acima de 82 % e com tendência de crescimento. A partir desse quadro, o secretário de Educação, Ricardo da Luz informou que a pasta preparou as escolas para o retorno presencial no início de junho. "Houve uma série de movimentações junto às escolas, porém as condições sanitárias não permitem a retomada agora", explicou. "Todo esse trabalho não foi perdido, pois nos dará um salto de qualidade quando o retorno for possível", completou o secretário ao informar que o início do calendário de entrega dos kits de material escolar para as escolas prioritárias está mantido para 2 de junho.