Rio Grande terá drive-thru no sábado para vacinação de portuários

A secretaria municipal da Saúde de Rio Grande vai realizar uma ação neste sábado (29), das 8h às 16h, em sistema de drive-thru, em que serão contemplados os portuários e aeroportuários. Serão ofertadas 600 doses nesse primeiro dia. A vacinação vai ocorrer na Superintendência do Porto de Rio Grande, em frente ao Portão 4.

No decorrer da semana, a secretaria vai dar sequência para a vacinação a esse público, contemplando a todos com as doses do lote que está disponível. Os documentos exigidos para receber a dose são, preferencialmente, Cartão SUS, crachá ou documento que comprove vínculo empregatício, CPF e algum documento de identificação com foto.