Venâncio Aires vai criar conselho de segurança pública

Durante reunião com representantes da Segurança Pública de Venâncio Aires e do governo municipal, ficou definida a destituição do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública de Venâncio Aires. A alteração respeita os termos de uma lei federal, que exige dos municípios brasileiros a criação do conselho e a instituição do Plano Municipal de Segurança Pública.

De acordo com a procuradora geral do município, Gisele Spies Chitolina, a nova política nacional previa uma série de alterações legislativas para que os municípios seguissem acessando recursos federais na área. Entre elas, a criação do Conselho de Segurança era exigida até o final de 2020. "Como não aconteceu em Venâncio Aires, agora estamos buscando essas adequações e a primeira delas é a criação do Conselho", explicou.

O novo Conselho de Segurança Pública terá a participação do prefeito e indicações da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, Secretaria de Segurança Pública, agentes de trânsito, representante do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Rodoviária Estadual, OAB, Defensoria Pública e Consepro. O prefeito Jarbas da Rosa solicitou urgência na efetivação do conselho e na elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública para que se inicie, efetivamente, as ações de integração entre as forças policiais e de combate à criminalidade.