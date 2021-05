MPRS inagura novo prédio na cidade de Constantina

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) fez a inauguração do novo prédio do órgão no município de Constantina. É a primeira sede própria do MPRS no município e conta com mais 250 metros quadrados e acessibilidade para entrar no prédio.

Em sua manifestação, o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen ressaltou as mudanças e o crescimento da instituição e o papel cada vez mais fundamental do Ministério Público no atendimento das demandas das populações mais vulneráveis. Reiterou a importância da sede própria para comunidade de Constantina, que agora conta com um prédio acessível como a lei prevê que todas as instituições públicas devem ser. "A verdadeira grandeza do Ministério Público não se mede pela estrutura física, mas pelo trabalho que é prestado e pela confiança que a população deposita em ter a sua demanda atendida", disse.